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/ ©FF Klein St. Veit
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Bagger in einer Erdgrube. Einsatzkräfte umringen den Verletzten.
Zu einem Unfall mit einem Bagger kam es am Donnerstag auf einer Baustelle in Völkermarkt.
Völkermarkt
09/07/2026
Baustellen-Unglück

Schwerer Unfall: Bagger stürzt 20 Meter über Staumauer

Ein Baggerführer (57) aus Villach ist am Donnerstagnachmittag 20 Meter über eine Staumauer in Völkermarkt abgestürzt. Im Einsatz standen vier Freiwillige Feuerwehren, die Polizei, der Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Terpetzen in der Stadtgemeinde Völkermarkt. Ein 57-jähriger Villacher ist mit einem Bagger aus bisher noch ungeklärter Ursache 20 Meter über eine im Bau befindliche Staumauer gestürzt. Laut den Beamten der hiesigen Polizeiinspektion hat sich das Fahrzeug dabei zweimal überschlagen.

Baggerführer schwer verletzt

„Der Mann wurde während des Absturzes aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt“, so die Polizisten. Er wurde von den Einsatzkräften geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Ersten Informationen zufolge hat sich der Mann mehrere Rippen sowie die Schulter gebrochen. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Völkermarkt und Klein St. Veit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 20:17 Uhr aktualisiert
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