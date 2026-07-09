Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Landschaft im Granitztal.
Der Freitag verläuft in weiten Teilen Kärntens sehr sonnig.
Kärnten
09/07/2026
Prognose

Viel Sonne und 33 Grad: Der Freitag bringt Sommerwetter in Kärnten

Der Freitag bringt in Kärnten wieder jede Menge Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf schweißtreibende 33 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Kärntner können sich am Freitag auf einen waschechten Badetag einstellen. „Nach Frühwerten zwischen 13 und 16 Grad, steigt die Temperatur bis zum Nachmittag nämlich auf 27 bis 33 Grad“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Zudem wird es über weite Strecken sehr sonnig.

Regen im Anmarsch?

Im Tagesverlauf entstehen dann jedoch ein paar Quellwolken. „Am späten Nachmittag und Abend sind über den Bergen lokale Schauer nicht gänzlich ausgeschlossen“, so die Fachleute. Meist bleibt es in Kärnten aber trocken.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at