Viel Sonne und 33 Grad: Der Freitag bringt Sommerwetter in Kärnten

Der Freitag bringt in Kärnten wieder jede Menge Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf schweißtreibende 33 Grad.

Die Kärntner können sich am Freitag auf einen waschechten Badetag einstellen. „Nach Frühwerten zwischen 13 und 16 Grad, steigt die Temperatur bis zum Nachmittag nämlich auf 27 bis 33 Grad“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Zudem wird es über weite Strecken sehr sonnig.

Regen im Anmarsch?

Im Tagesverlauf entstehen dann jedoch ein paar Quellwolken. „Am späten Nachmittag und Abend sind über den Bergen lokale Schauer nicht gänzlich ausgeschlossen“, so die Fachleute. Meist bleibt es in Kärnten aber trocken.