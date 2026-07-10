Auto erfasst Moped: Jugendliche über Motorhaube geschleudert

Ein Abbiegemanöver endete am Donnerstagabend in Drobollach am Faaker See mit einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte mit einem Moped, zwei Jugendliche wurden verletzt.

Der Unfall passierte gegen 23 Uhr. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt wollte von der Seeufer Landesstraße (L53) auf die Faakersee Straße (B84) in Richtung Villach einbiegen. Dabei dürfte er den auf der Bundesstraße fahrenden Mopedlenker übersehen haben. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 17-Jährige und seine 16-jährige Mitfahrerin über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert.

Beide ins Krankenhaus eingeliefert

Die beiden Jugendlichen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Der 69-jährige Auto-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, verliefen die Alkomatentests sowohl beim Autofahrer als auch beim Mopedlenker negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.