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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
In der Gemeinde Hohenthurn kam es heute Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehren.
Hohenthurn/Villach-Land
10/07/2026
Elf Feuerwehren

Nächtlicher Großeinsatz: 124 Kärntner Florianis kämpften gegen Brand

Heute Nacht brach plötzlich ein Brand im Bezirk Villach-Land aus. 5-Minuten-Leser hörten die Sirenen und fragten sich, was da los ist. Wir haben nachgefragt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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In Dreulach (Gemeinde Hohenthurn/Villach-Land) heulten mitten in der Nacht die Sirenen. Auch mehrere 5-Minuten-Leser wurden darauf aufmerksam und fragten in der Redaktion nach, was es damit auf sich hatte.

Nebengebäude geriet in Brand

„Um 2 uUhr ertönten mehrere Sirenen im Gailtal, Bereich Arnoldstein“, so ein Leser und noch eine Leserin stellte sich die Frage: „Wisst ihr warum heute gegen 1.30 Uhr in der Nacht einige Sirenen gingen in Arnoldstein, Hohenturn usw?“ Die Landespolizeidirektion Kärnten informierte auf Nachfrage darüber, dass ein Nebengebäude in Brand geriet. „Es wurde keine Person verletzt“, so Polizeisprecher Matthias Kogelnig. Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte um 1.39 Uhr.

Elf Feuerwehren mit 124 Einsatzkräften vor Ort

HBI Hans Kronigg von der Feuerwehr Draschitz-Dreulach teilt im Gespräch mit 5 Minuten mit, dass insgesamt elf Feuerwehren mit 124 Kräfte im Löscheinsatz waren. „Die naheliegenden Gebäude rundherum konnten geschützt werden“, so Kronigg. Auch der Bürgermeister der Gemeinde, Michael Schnabel, war vor Ort. Um 4.25 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

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