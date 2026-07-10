Alkoholisierter Lenker (20) kracht mit Auto gegen Almhütte

Gestern Abend kam ein 20-jähriger Autofahrer in Osttirol auf dem Weg nach Kärnten von der Straße ab. Es kam zu einem Unfall - ein Alkotest verlief positiv.

Am gestrigen Donnerstag, dem 9. Juli 2026, lenkte ein 20-jähriger Österreicher sein Auto um 19.53 Uhr auf der B111 Gailtalstraße von Sillian kommend in Fahrtrichtung Kärnten. Im Gemeindegebiet von Obertilliach geriet der junge Mann kurz vor dem Biathlonzentrum auf Höhe des Straßenkilometers 103,08 aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Über die Böschung geschleudert

Das Fahrzeug schlitterte zunächst entlang des Fahrbahnbanketts, wurde anschließend auf die linke Seite der Straße und von dort über die angrenzende Böschung geschleudert. Der Wagen prallte schließlich nach rund 160 Metern gegen eine Almhütte und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge des Unfalles alarmierte die Rettungskräfte. Der leicht verletzte Lenker wurde mit Prellungen nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz verbracht.

Alkotest positiv

Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv, heißt es von den Beamten weiter. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen und Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Lienz erstattet. Im Einsatz standen ein Rettungswagen und der Notarzt aus Sillian sowie eine Streife der Polizeiinspektion Sillian.