Diebstahl in Waffengeschäft: Kärntner Polizei sucht jetzt diesen Mann

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden Bilder von einem bislang noch unbekannten Täter veröffentlicht. Er steht im Verdacht einen Diebstahl in einem Waffengeschäft begangen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnet die Veröffentlichung von Lichtbildern aus Überwachungskameras an. „Darauf ist ein ein bislang unbekannter Täter zu sehen, der im Verdacht steht am 10. Dezember 2025 in Feistritz an der Drau sowie in Lendorf bei Spittal an der Drau ein Zielfernrohr sowie ein Fernglas aus einem Waffengeschäftes gestohlen zu haben“, heißt es.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei teilt mit, dass sich der Gesamtwert auf mehrere Tausend Euro beläuft. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Möllbrücke 059133 2229 sowie an jede weitere Polizeiinspektion, wird abschließend informiert.