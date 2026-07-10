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/ ©Montage Polizei Kärnten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann nachdem die Polizei in Kärnten sucht.
Aufgrund eines schweren Diebstahls und Einbruchsdiebstahl sucht die Kärntner Polizei nun diesen Mann.
Kärnten
10/07/2026
Ermittlungen

Diebstahl in Waffengeschäft: Kärntner Polizei sucht jetzt diesen Mann

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden Bilder von einem bislang noch unbekannten Täter veröffentlicht. Er steht im Verdacht einen Diebstahl in einem Waffengeschäft begangen zu haben.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnet die Veröffentlichung von Lichtbildern aus Überwachungskameras an. „Darauf ist ein ein bislang unbekannter Täter zu sehen, der im Verdacht steht am 10. Dezember 2025 in Feistritz an der Drau sowie in Lendorf bei Spittal an der Drau ein Zielfernrohr sowie ein Fernglas aus einem Waffengeschäftes gestohlen zu haben“, heißt es.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei teilt mit, dass sich der Gesamtwert auf mehrere Tausend Euro beläuft. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Möllbrücke 059133 2229 sowie an jede weitere Polizeiinspektion, wird abschließend informiert.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann nachdem die Polizei in Kärnten sucht.
©Polizei Kärnten |
Die Polizei sucht jetzt diesen Mann in Kärnten.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann nachdem die Polizei in Kärnten sucht.
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Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Möllbrücke 059133 2229 sowie an jede weitere Polizeiinspektion
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