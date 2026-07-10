Bereits 151 Fahrzeugbrände auf unseren Autobahnen: ASFINAG schlägt Alarm

In den ersten sechs Monaten des Jahres brannten bereits 151 Fahrzeuge, darunter Autos und LKWs. 20 Mal fing bis jetzt die Böschung Feuer.

Die ASFINAG warnt derzeit vor der Hitze auf den Autobahnen, aber auch vor schlechter Fahrzeugwartung und vor achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel.

Die ASFINAG warnt derzeit vor der Hitze auf den Autobahnen, aber auch vor schlechter Fahrzeugwartung und vor achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel.

Enorme Hitze, schlechte Wartung von Fahrzeugen und während der Fahrt aus dem Autofenster geworfene Zigaretten oder auch Glasflaschen: Das sind die Zutaten für ein „Phänomen“, das in den vergangenen Jahren immer häufiger vorkommt, teilt die ASFINAG mit. Während im Jahr 2020 nur 226 Fahrzeugbrände in die Statistik der ASFINAG aufgenommen wurden, waren es 2024 und 2025 bereits jeweils 300. Und im ersten Halbjahr 2026 setzte sich dieser heiße Trend fort.

ASFINAG: Brände auf Autobahnen nehmen zu

Bis Ende Juni zählte die ASFINAG in Summe bereits 151 Fahrzeugbrände. Wobei die stärksten Monate erst kommen. Schon in den Vorjahren erwiesen sich der Juli und der August als „Dauerbrenner“ in der Statistik. Mit immer jeweils rund 20 brennenden Autos und LKW. Zusätzlich merkt die ASFINAG aber an: Bei allen diesen Bränden konnten sich die Fahrzeuginsassen in Sicherheit bringen.

Böschungsbrände ausgelöst durch Zigarettenstummel

Ebenfalls im Steigen begriffen sind die Brände abseits der Autobahn. Teils sind diese Böschungsbrände auf die Hitzewelle zurückzuführen, ausgelöst werden sie aber zumeist dennoch von Menschenhand. Achtlos aus dem Autofenster entsorgte Zigarettenstummel können trockene Büsche leicht in Brand setzen, heißt es weiter. Ebenso Glasscherben, die durch Sonneneinstrahlung zu Zündern werden. Im Vorjahr mussten ASFINAG und Feuerwehren bereits 39-mal zu solchen Bränden ausrücken, heuer waren es bereits 20 Einsätze. Aber nur in sieben Fällen war ein brennendes Fahrzeug der Auslöser für den Böschungsbrand.

Rauchst du während du mit dem Auto fährst? Ja, manchmal. Nein, nie. Ich bin Nichtraucher. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die häufigsten hitzebedingten Ursachen für Brände auf Autobahnen Überhitzte Motoren

Poröse Leitungen und dadurch austretendes Öl oder Kraftstoff, die sich entzünden

Festsitzende Bremsen, die überhitzen

Technischer Defekt (etwa beschädigte Radlager, fehlendes Kühlmittel)

elektrischer oder elektronischer Defekt mit Kurzschluss

Reifenschäden oder zu niedriger Reifendruck

Appell der ASFINAG

„Gerade deshalb ist es so wichtig, stets und vor allem vor langen Fahrten auch den Zustand des Fahrzeugs zu überprüfen“, appelliert ASFINAG-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner. Man spart sich durch einen ausgiebigen Check böse Überraschungen während der Fahrt und im schlimmsten Fall sogar den Verlust des ganzen Fahrzeugs. Lautner: „Besser eine Stunde für eine Überprüfung investieren als später auf dem Weg in den Urlaub mit einer Panne oder einem zerstörten Pkw liegen zu bleiben.“