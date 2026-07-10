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Das Bild auf 5min.at zeigt die Katschbergbahn und Josef Bogensberger, Sebastian Schuschnig, Franz Aschbacher.
Schon im vergangenen Winter ging die neue Gondelbahn auf das Aineck am Katschberg in Betrieb.
Spittal an der Drau
10/07/2026
8er-Gondel

Millionen-Projekt am Katschberg: Gondelbahn auf das Aineck ganzjährig geöffnet

In der vergangenen Wintersaison ging die neue 8er-Gondelbahn auf das Aineck in Betrieb. Für die neue "Almbahn" wurde ein zweistelliger Millionenbetrag investiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(259 Wörter)
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Neue Projekte und jüngste Investitionen standen im Zentrum eines Besuchs von Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig bei den Katschbergbahnen. Gemeinsam mit Geschäftsführer Josef Bogensberger und Bürgermeister Franz Aschbacher informierte sich Schuschnig dabei besonders über die neue 8er-Kabinenbahn auf das Aineck, die seit der vergangenen Wintersaison in Betrieb ist. Für die neue „Almbahn“ wurde ein zweistelliger Millionenbetrag investiert – unterstützt vom Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF), für den Landesrat Schuschnig zuständig ist, heißt es in einer Aussendung.

„Neue Gondel schafft ein ganzjährig attraktives Angebot“

„Zeitgemäße und moderne Infrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung, um als Destination auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Dabei spielen Großinvestitionen wie jene der Katschbergbahnen eine entscheidende Rolle. Die neue Gondel schafft ein ganzjährig attraktives Angebot und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region. Davon profitieren Einheimische und Gäste gleichermaßen, aber auch zahlreiche Betriebe am Katschberg und darüber hinaus. Es freut mich, dass wir dieses Projekt über den KWF unterstützen konnten“, so Schuschnig.

2.000 Personen pro Stunde und windstabil bis zu 80 km/h

Die moderne Anlage ermöglicht eine Windstabilität von bis zu 80 km/h und kann rund 2.000 Personen pro Stunde auf das Aineck befördern. Seit vergangener Woche ist die Bahn ganzjährig durchgehend in Betrieb, heißt es weiter. Ergänzend wurde am Berg ein neuer Spielplatz errichtet, der das Freizeitangebot für Familien erweitert und in den Sommermonaten zusätzlich aufwertet, wird abschließend mitgeteilt.

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