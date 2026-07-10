Gegenwind wird stärker: Bürgerinitiativen gegen 380-kV-Leitung

Das Mega-Projekt elektrisiert das Land – doch im Sinne einer Gegenbewegung zur geplanten 380-kV-Leitung im Land. Die Austrian Power Grid (APG) planen das Projekt und treiben es voran. Doch Protest wird zunehmend lauter. Die Bürgerinitiative „Gegenstrom 380kV“ organisiert über den Verein LKoS (Lebensqualität Kärnten ohne Hochspannungsfreileitungen“ hat heute zu einer Pressekonferenz mit dem Thema „Bürgerinitiativen fordern Aus für die 380-kV-Monsterleistung in Kärnten“ geladen.

APG sieht Jahrhundertprojekt

Die APG sieht in der neuen Leitung das absolute Jahrhunderprojekt für die Versorgungssicherheit, sowie auch das Fundament der Energiewende im Süden Österreichs. Das alte Netz, sei aus Sicht des Netzbetreibers unterdimensioniert, da die bestehende 220-kV-Leitung veraltet ist und auch schon an ihrer Belastungsgrenze transportiert. Das Projekt stehe für einen Lückenschluss. Zudem betont die APG, dass das Projekt durch Infrastrukturbündelung auf maximalen Umweltschutz setzt, indem auf rund 173 Kilometern der insgesamt knapp 192 Kilometer langen Trasse die regionale 110-kV-Leitung direkt auf den neuen Masten mitgeführt wird, wodurch im Gegenzug rund 140 Kilometer an alten Leitungen komplett demontiert werden können.

„Fordern einen Projektstopp“

„Wir Bürgerinitiativen fordern einen Projektstopp 380/110 kV-Monster-Leitung in Kärnten und eine neue aktuelle Netzplanung für Österreich“, heißt es in einem Schreiben, welches auch der 5-Minuten-Redaktion vorliegt. Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen unter anderem „die Sinnhaftigkeit bzw. der fehlende Bedarf des Projektes.“ Auch wird es um „die zunehmenden Belastungen durch steigende Strom- und Netzkosten, sowie um die Frage, ob die derzeitigen Ausbaupläne den geänderten wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen noch entsprechen“, heißt es weiter.

Weitere Themen die behandelt wurden

Auch weitere Themen wurden behandelt, so wie etwa die steigenden Strompreise und Netzengelte, die Milliardeninvestition in den Stromnetzausbau und deren Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich, aber auch über die Notwendigkeit einer Neubewertung der Energie- und Netzplanungen mit Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage. Zudem wurde über Alternativen zum großflächigen Neubau von Hochspannungsleitungen gesprochen und auch die Auswirkungen auf die Umwelt, Landschaft und den Tourismus. In der Pressekonferenz wurde auch die „Forderung nach einer realistischen und leistbaren Energiewende bis 2050 mit Neubewertung der Erfordernis aufgrund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse“ thematisiert.

„Nicht genehmigungsfähig“

In der Aussendung heißt es vonseiten der Bürgerinitiative, dass „eine bis zu 100 Meter hohe Monsterleitung [ist] gemäß der Landesverfassung §7a nicht genehmigungsfähig.“ Dazu wird betont: „Die Eigenart und die Schönheit der Kärntner Landschaft, die charakteristischen Landschafts- und Ortsbilder sowie die Naturdenkmale und Kulturgüter Kärntens sind zu bewahren.“ Vonseiten der Bürgerinitiative heißt es noch: „Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden Strompreise die Bevölkerung aufgrund von unnötigen Luxus-Projekten weiter belasten. Darüber hinaus wird es zu einem massiven Eingriff in die Landschaft und Natur Kärntens kommen.“