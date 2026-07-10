Villacher Rotlichtlegende plötzlich verstorben

„Ein Herzinfarkt hat ihn aus dem Leben gerissen. Einem Leben in dem er viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Ein Grenzgänger in jeder Beziehung. In seinen besten Zeiten war er Betreiber von nicht weniger als sieben Nachtclubs, hat dabei immer versucht, sauber zu bleiben. Das ist ihm leider nicht immer gelungen“, bedauern seine Freunde.

Wie man das Liebesleben spannender machen könnte

Legendär waren seine erotischen Kurse und Tipps wie man das Liebesleben spannender machen kann. Immer hatte er auch ein Herz für jene Menschen in der Gesellschaft, die nicht das Glück hatten, ein Sonnenleben zu führen. Wer Arbeit suchte fand oft Aufnahme und Beschäftigung in einem seiner Lokale. „Oft lernte er Hilfesuchende auch als Kellner an“, erinnert sich ein Bekannter.

„Ich habe so viel erlebt, …“

Auch war er bekannt für seine Hilfe in der Küche am Villacher Westbahnhof die für hungrige Obdachlose oft die letzte Zuflucht war um etwas Warmes zu essen zu bekommen. Die „Westbahnhoffnung“ war sehr oft sein Betätigungsfeld, um mitzuhelfen Leid zu lindern. „Es schien als wollte er die Sünden aus der Vergangenheit dort abbüßen“, meint einer der seinen Lebensweg über Jahre verfolgte und ihn sogar ein Mal im Gefängnis besucht hatte. In Gesprächen mit 5 Minuten bedauerte er immer wieder oft unvorsichtig gewesen zu sein und den Preis für gezahlt zu haben. Jetzt ist er daheim friedlich eingeschlafen. Erst kürzlich wurde er von einem Freund gefragt, was er denn jetzt noch alles vorhabe. „Ich habe so viel erlebt, da müsste ein anderer zwei Mal zur Welt kommen, ich denke ich habe alles erledigt“, war seine Antwort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert