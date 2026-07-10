Staudacher einstimmig zum Spitzen- & Bürgermeisterkandidaten nominiert

Gleichzeitig gab es beim Stadtparteitag der FPÖ Spittal an der Drau klare Signale für die personelle Struktur der Stadtpartei: Gemeinderat Volker Grote wurde in seiner Funktion als Stadtparteiobmann von den Delegierten bestätigt. Das Führungsteam wird künftig durch Christoph Staudacher sowie die Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger verstärkt, die beide einstimmig zu den Stellvertretern des Stadtparteiobmanns gewählt wurden.

Staudacher will Spittal modernisieren

Der frisch nominierte Bürgermeisterkandidat Christoph Staudacher betonte im Rahmen der Konferenz seine tiefe Verwurzelung mit der Bezirksstadt: „Spittal ist immer der Mittelpunkt meiner politischen Tätigkeit gewesen und liegt mir sehr am Herzen. Es ist eine wunderschöne Stadt, die noch viel Potenzial hat, welches wir mit konkreten Maßnahmen und deren Umsetzung weiterentwickeln wollen.“ Als langfristiges Ziel definierte er, Spittal zur „attraktivsten und modernsten Stadt Kärntens“ zu machen. Auch Stadtparteiobmann Volker Grote äußerte sich nach den Wahlen sehr zufrieden mit dem geschlossenen Ergebnis. Die Einstimmigkeit der Beschlüsse zeige den starken Rückhalt innerhalb der Bewegung. Man sei inhaltlich sowie personell hervorragend aufgestellt. Der spürbare Zulauf von Bürgerinnen und Bürgern, die sich aktiv in der Stadtpartei einbringen möchten, bestätige laut Grote zudem die Arbeit der vergangenen Jahre.

Fokus auf kommende Herausforderungen

Die Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger blickt ebenfalls optimistisch auf die anstehende Periode und verwies auf die kommenden Aufgaben in der Kommunalpolitik. In den nächsten Monaten stünden wichtige Entscheidungen für die Heimatstadt an, weshalb ein verlässliches und bodenständiges Team entscheidend sei. Genau dafür stehe die FPÖ Spittal und ihr Spitzenkandidat. Berger freue sich darauf, das Team vor Ort ab sofort noch stärker zu unterstützen. Einen feierlichen Abschluss fand der Stadtparteitag mit einem besonderen Tagesordnungspunkt: Vizekanzler a. D. Herbert Haupt wurde in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste um die Bewegung offiziell zum Ehrenstadtparteiobmann ernannt.