Asyl-Grenzzelte in Thörl-Maglern werden abgebrochen

Weil illegale Migration und Schlepperkriminalität in Kärnten zuletzt massiv zurückgedrängt werden konnte, werden die provisorisch aufgestellten Zelte im Bereich der italienischen Grenze in Thörl-Maglern nun abgebaut.

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) begrüßt die Maßnahme, welche aus einem Gespräch zwischen ihm, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) resultierte. „Die Zelte und die provisorische Infrastruktur waren in Zeiten notwendig, als viele Flüchtige über die Grenze nach Kärnten kamen. Die Situation hat sich Schritt für Schritt entspannt, weshalb wir in diesem Bereich erhebliche Einsparungen treffen können“, fasst es Fellner zusammen. Seit Jahresbeginn gab es in Kärnten nur mehr rund 90 Asylanträge.

©LPD Kärnten/Jannach Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Bundesminister Gerhard Karner und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Neue Flugeinsatzstelle und Trainingszentrum

Im Fokus des Austauschs stand außerdem die Realisierung der unterzeichneten Sicherheitsvereinbarung aus dem Jahr 2025. Die Pläne umfassen insbesondere die Neuerrichtung der Flugeinsatzstelle auf dem Flughafengelände in Klagenfurt und die Schaffung eines Einsatztrainingszentrums. Karner bestätigte, dass das Ministerium an beiden Projekten intensiv arbeite. Gruber setzt sich ebenfalls für eine rasche Umsetzung beider Projekte ein: „Ich bedanke mich beim Minister für die Bereitschaft, diese beiden für Kärnten wichtigen Projekte trotz Sparkurs auf Bundesebene in Angriff zu nehmen.“