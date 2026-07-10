VCÖ-Mobilitätspreis: Fünf Kärntner Projekte im Finale

Die Fachjury hat entschieden: Fünf Kärntner Projekte sind für den diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis nominiert. Bis zum 23. Juli kann die Bevölkerung nun bei einem Online-Voting für sie stimmen und ihnen so Zusatzpunkte sichern.

388 Konzepte wurden beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis in Österreich eingereicht. Fünf Projekte aus Kärnten haben es nun sogar in die Endauswahl geschafft. Nach der positiven Jurybewertung stehen sie nun bei einem Online-Voting zur Wahl. „Die Mobilität der Zukunft muss energiesparender sein als heute, umweltverträglicher und für die Menschen gesünder und besser. Die fünf nominierten Projekte aus Kärnten holen schon heute ein Stück Mobilitätszukunft in die Gegenwart“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest und ruft zur Teilnahme auf.