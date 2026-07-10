Sonne und bis zu 32 Grad am Samstag, aber Gewitter drohen

Auf bis zu 32 Grad klettern die Temperaturen zum Start ins Wochenende in Kärnten. Vereinzelt kommt es im Laufe des Tages jedoch zu Wärmegewittern.

Ab der Mittagszeit bilden sich ausgehend von den Bergen einige Quellwolken in Kärnten. „Meist geht der Samstag aber trocken zu Ende“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Nur vereinzelt kommt es im Tagesverlauf zu Wärmegewittern. „Diese können dann punktuell jedoch kräftig ausfallen“, warnen die Experten. Ansonsten werden am Nachmittag erneut 27 bis 32 Grad erreicht.