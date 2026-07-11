Ermittlungserfolg in Völkermarkt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Die Polizeiinspektion Griffen hat eine Serie von Diebstählen in einem örtlichen Supermarkt aufgeklärt. Bereits seit April liefen Erhebungen zu mehreren Vorfällen im betroffenen Lebensmittelgeschäft.

Der entscheidende Zugriff gelang den Beamten schließlich am Freitagabend: Gegen 18:35 Uhr wurde ein 29-jähriger deutscher Staatsbürger direkt bei der Ausführung eines weiteren Diebstahls auf frischer Tat ertappt, wie die Beamten am Samstag berichten.

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Bei der anschließenden polizeilichen Einvernahme zeigte sich der Mann umfassend kooperativ. Der Tatverdächtige legte ein Geständnis ab, welches sich auch auf vorangegangene Ladendiebstähle in derselben Filiale ausweitete. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Verdächtige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, welche vorerst die Anzeige auf freiem Fuß anordnete.