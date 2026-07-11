Kärntner Feuerwehren zu brennendem Container alarmiert

Die Feuerwehren St. Veit an der Glan und St. Donat mussten am Freitagnachmittag einen brennenden Baurestmassencontainer in Glandorf löschen.

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen beider Wehren war die Gefahr schnell gebannt, sodass der Einsatz bereits nach rund 30 Minuten erfolgreich beendet werden konnte.

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen beider Wehren war die Gefahr schnell gebannt, sodass der Einsatz bereits nach rund 30 Minuten erfolgreich beendet werden konnte.

Ein entspannter Start in das Wochenende blieb den Einsatzkräften der Feuerwehr am Freitagnachmittag verwehrt: Kurz vor dem wohlverdienten Feierabend wurden die Feuerwehrleute aus St. Veit an der Glan zu einem Brand in den Stadtteil Glandorf gerufen, wo ein mit Baurestmassen befüllter Container Feuer gefangen hatte.

Nach wenigen Minuten vor Ort

Zusammen mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Donat rückten die St. Veiter Floriani unverzüglich aus und erreichten den Einsatzort bereits wenige Minuten nach dem Alarm. Vor Ort leiteten die Einsatzkräfte sofort gezielte Löschmaßnahmen ein. „Durch die Vornahme von zwei C-Rohren konnte der Brand gelöscht werden“, schildern die Floriani den schnellen Löscherfolg.

Ursache unklar

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen beider Wehren war die Gefahr schnell gebannt, sodass der Einsatz bereits nach rund 30 Minuten erfolgreich beendet werden konnte. Warum der Baurestmassencontainer in Brand geriet, ist aktuell noch unklar, wie die Feuerwehr berichtet.