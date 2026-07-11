Nach 35 Jahren: Kärnten bekommt brandneuen ÖAMTC-Stützpunkt

Der neue ÖAMTC-Stützpunkt in Feldkirchen wurde offiziell eröffnet. Der moderne Neubau verfügt über fünf Prüfboxen und eine Photovoltaikanlage. Das Land fördert zudem weiterhin gemeinsame Verkehrssicherheitsprojekte.

In Feldkirchen wurde der neu errichtete ÖAMTC-Stützpunkt unter dem Motto „Gemeinsam eröffnen. Gemeinsam bewegen.“ offiziell eröffnet. An der Feierlichkeit nahmen neben Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig auch ÖAMTC-Präsidentin Johanna Mutzl, Landesdirektor Eckhard Wabnig und der stellvertretende Landesdirektor Matthias Zernatto teil.

Nicht mehr den Anforderungen entsprochen

Der moderne Neubau ersetzt den bisherigen Stützpunkt, der nach 35 Jahren Bestehen und einer Erweiterung im Jahr 2005 nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. Bei der Umsetzung des Projekts wurde auf Nachhaltigkeit und Regionalität gesetzt: Der neue Standort, der über fünf moderne Prüfboxen sowie einen großzügigen Bereich für die Mitgliederberatung verfügt, wird durch eine eigene Photovoltaikanlage mit Energie versorgt und wurde ausschließlich unter Einbindung regionaler Handwerksbetriebe realisiert.

Zahlreiche Kooperationen

Verkehrslandesrat Schuschnig betonte den Mehrwert für die Bevölkerung: „Der neue Stützpunkt in Feldkirchen zeigt, wie der ÖAMTC in die Zukunft investiert und dabei gleichzeitig auf regionale Wertschöpfung setzt. Für die Menschen in der Region bedeutet das einen modernen Service ganz in ihrer Nähe. Ich gratulieren allen Verantwortlichen zu diesem erfolgreichen Projekt.“ Zudem hob Schuschnig die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Land und dem Mobilitätsclub im Bereich der Verkehrssicherheit hervor. Durch die fortlaufende finanzielle Unterstützung des Landes können wichtige Initiativen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr auch in diesem Jahr weitergeführt werden. Dazu gehören ein Alpe-Adria-Projekt zur Verkehrserziehung, der „Safety Mobility Day“ im Mobilitätspark Kärnten sowie die Aktion „E-Bike – eine Herausforderung auf zwei Rädern“.