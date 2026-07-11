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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Kirchtag.
Die Besucher feierten nach der heiligen Messe ein gelungenes Fest.
St. Martin bei Feldkirchen
11/07/2026
Bilderserie

Fotogalerie: Das war das diesjährige St. Martiner Rüsthausfest

Das Rüsthausfest mit Jahreskirchtag lockte zahlreiche Gäste nach St. Martin bei Feldkirchen. Wir haben die besten Bilder des Tages für dich zusammengefasst.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin bei Feldkirchen lud zum traditionellen St. Martiner Rüsthausfest mit Jahreskirchtag ein. Der Festtag begann mit einer feierlichen Heiligen Messe und einer anschließenden Prozession, an der zahlreiche Gläubige und Besucher teilnahmen. Im Anschluss sorgte ein Platzkonzert für den musikalischen Auftakt, ehe stimmungsvolle Unterhaltungsmusik den Nachmittag und Abend begleitete. Bei bester Verpflegung und gemütlicher Atmosphäre verbrachten die zahlreichen Gäste gesellige Stunden und feierten gemeinsam ein gelungenes Fest. Mit dabei: Stadtrat Christoph Gräfling, Autoexperte Balthasar Nusser, Tischler Thomas Ruditz, Jungbauer Rudolf Spieß sowie Musiker Manfred Schusser.

Die besten Bilder der Veranstaltung

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