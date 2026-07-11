Schon wieder: Kärntner räumt über 45.000 Euro bei Lotto-Ziehung ab

Während der Sechser-Jackpot auf 6,3 Millionen Euro klettert, knackt ein glücklicher Kärntner den Fünfer mit Zusatzzahl und gewinnt mehr als 45.000 Euro.

Schon wieder Großgewinn-Jubel in Kärnten: Nach dem Erfolg vom Mittwoch räumte ein Spielteilnehmer per Normalschein erneut kräftig ab.

Schon wieder Großgewinn-Jubel in Kärnten: Nach dem Erfolg vom Mittwoch räumte ein Spielteilnehmer per Normalschein erneut kräftig ab.

Die Jackpotserie bei Lotto „6 aus 45“ setzt sich weiter fort: Zum sechsten Mal hintereinander blieb ein Sechser aus. Damit warten in der kommenden Runde rund 6,3 Millionen Euro auf die Tipps der Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer.

Fünfer mit Zusatzzahl

Grund zur Freude gibt es dennoch, insbesondere in Kärnten. Den Fünfer mit Zusatzzahl, der diesmal jeweils mehr als 45.000 Euro einbrachte, sicherten sich insgesamt drei Personen. Einer dieser Gewinne ging per Normalschein nach Kärnten. Es ist bereits der zweite große Erfolg für das Bundesland innerhalb kurzer Zeit: Schon am vergangenen Mittwoch bewies jemand ein glückliches Händchen und räumte mit einem Fünfer mit Zusatzzahl etwas mehr als 71.000 Euro ab.