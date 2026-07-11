„Gelbe“ Warnstufe für Kärnten: Hier drohen heute Hagel und Starkregen

Das Wochenende startet am Samstag in Kärnten hochsommerlich heiß. Für den Nachmittag gilt jedoch eine Wetterwarnung vor lokalen Gewittern, die sich erst in der Nacht wieder auflösen.

Am Nachmittag entladen sich vor allem über den Bergen Wärmegewitter, Starkregen und Hagel sind möglich.

Am Nachmittag entladen sich vor allem über den Bergen Wärmegewitter, Starkregen und Hagel sind möglich.

Zum Start ins Wochenende dürfen sich die Menschen in Kärnten auf hochsommerliche Temperaturen von bis zu 32 Grad einstellen. Allerdings bleibt das Wetter nicht überall stabil, da sich im Laufe des Samstags vereinzelte Wärmegewitter bilden können. Ursache für die Wetterlage ist laut Skywarn Austria die aktuelle Großwetterlage in Europa: „Ein blockierendes Hoch über Frankreich und ein Tief über Osteuropa bestimmen das Wettergeschehen. Österreich liegt dazwischen in einer zyklonal geprägten Nordwestströmung. Während im Norden bereits trockenere Luftmassen vorherrschen, bleibt südlich der Alpen feuchte und labil geschichtete Warmluft erhalten.“

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kehren Tropennächte zurück?

Meteorologen prognostizieren für einige Regionen sogar noch intensivere Hitze, darunter David Kaufmann vom regionalen Wetterdienst Tauernwetter. Er rechnet mit Spitzenwerten, die über den allgemeinen Vorhersagen liegen und warnt vor anhaltend heißen Nächten: „Bereits heute sind Höchstwerte bis zu 34 oder sogar knapp 35 Grad möglich und in den kommenden Tagen könnten die Temperaturen mehrfach die 35-Grad-Marke erreichen oder überschreiten. In den dicht verbauten Stadtgebieten von Klagenfurt und Villach ist in den kommenden Nächten wahrscheinlich mit der einen oder anderen Tropennacht zu rechnen, in der die Temperatur die ganze Nacht über nicht unter 20 Grad fällt.“

Gewitter am Nachmittag

Tagsüber zeigt sich der Himmel zunächst freundlich mit nur wenigen Wolken, bevor im weiteren Verlauf des Samstags verstärkt Quellwolken über den Bergregionen entstehen. Der Wetterwarndienst Skywarn Austria konkretisiert die betroffenen Gebiete: „Vom Süden Osttirols über Kärnten bis in die Süd- und Oststeiermark können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer und Wärmegewitter entwickeln. Diese ziehen im weiteren Verlauf nach Süden bzw. Südosten ab.“

„Gelbe“ Wetterwarnstufe

Aufgrund der aktuellen Prognose wurde für weite Teile Kärntens sowie für einen kleinen Bereich in Osttirol die gelbe Wetterwarnstufe ausgerufen. Potenziell gefährliche Wettererscheinungen wie intensiven Starkregen mit dem Risiko lokaler Überflutungen, Sturmböen im Umfeld der Gewitter sowie Hagelschlag mit Korngrößen von bis zu zwei Zentimetern sind dadurch möglich. Auch die Unwetterzentrale Österreichs (UWZ) färbt das südlichste Bundesland in gelb ein. Nach den Entwicklungen am Nachmittag zeichnet sich für die Nacht jedoch eine spürbare Entspannung ab, da sich die Gewitter landesweit schnell auflösen und das Wetter zur Ruhe kommt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert