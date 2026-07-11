Thierno Ballo verlässt den WAC nach vier Jahren. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt nach Frankreich zum Zweitligisten AS Saint-Étienne, wo er auf einen alten Bekannten trifft.

Der 24-jährige Österreicher Thierno Ballo verlässt den Wolfsberger AC und wechselt zum französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne. Bei seinem neuen Verein trifft der Angreifer auf einen Bekannten: seinen ehemaligen WAC-Teamkollegen Augustine Boakye.

Satte 51 Scorer

Ballo war im Sommer 2022 ins Lavanttal gekommen und avancierte dort schnell zum Leistungsträger. Der dribbelstarke Rechtsfuß absolvierte in drei Spielzeiten insgesamt 110 Spiele für die Wölfe, wobei er 33 Treffer erzielte und 18 Vorlagen beisteuerte. Zu seinen Erfolgen mit dem Verein gehört der Cupsieg in der Saison 2024/25. Die darauffolgende Spielzeit verbrachte der Offensivspieler auf Leihbasis beim FC Millwall in England, mit dem er den Aufstieg in die Premier League nur knapp verpasste.

Neue Aufgabe

Zum Abschied bedankte sich das Wolfsrudel beim abwandernden Profi: „Danke für viele schöne Momente im Trikot der Wölfe und alles Gute für deine neue Aufgabe in Frankreich, Thierno.“