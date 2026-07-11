Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg Kurt Peter Nöhmer
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Rauchwolke
Ob Tiere beim Brand starben, ist noch unklar.
Althofen
11/07/2026
Am Samstag

Brand in Althofen: Gartenhütte mit mehreren Tieren fing Feuer

In Althofen geriet am Samstag eine Gartenhütte in Brand. Da die Feuerwehr gerade eine Übung abhielt, konnte sie sofort eingreifen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan ist am Samstag eine größere Gartenhütte in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren in der Hütte mehrere Tiere untergebracht, darunter Hühner, Enten sowie ein Bienenstock, wie aus einem Bericht des ORF hervorgeht.

Schaden noch unklar

Während ein Teil der Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte, bleibt zunächst unklar, ob Tiere beim Feuer verendeten. Die Feuerwehr Althofen hielt gerade eine Übung ab, dadurch konnten die Einsatzkräfte ohne Verzögerung ausrücken und direkt mit den Löscharbeiten vor Ort beginnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 12:00 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at