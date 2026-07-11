Brand in Althofen: Gartenhütte mit mehreren Tieren fing Feuer

In Althofen geriet am Samstag eine Gartenhütte in Brand. Da die Feuerwehr gerade eine Übung abhielt, konnte sie sofort eingreifen.

In Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan ist am Samstag eine größere Gartenhütte in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren in der Hütte mehrere Tiere untergebracht, darunter Hühner, Enten sowie ein Bienenstock, wie aus einem Bericht des ORF hervorgeht.

Schaden noch unklar

Während ein Teil der Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte, bleibt zunächst unklar, ob Tiere beim Feuer verendeten. Die Feuerwehr Althofen hielt gerade eine Übung ab, dadurch konnten die Einsatzkräfte ohne Verzögerung ausrücken und direkt mit den Löscharbeiten vor Ort beginnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 12:00 Uhr aktualisiert