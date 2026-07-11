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/ ©Montage: Canva/5 Minuten
Fotomontage auf 5min.at zeigt einen Polizisten und eine Supermarktkassa
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Vorfall.
St. Paul im Lavanttal
11/07/2026
Polizeimeldung

Täter schalteten Kamera aus und stahlen Geldtresor aus Selbstbedienungsladen

Kabel gekappt und Tresor gestohlen: In St. Paul im Lavanttal sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in einen Selbstbedienungsladen eingebrochen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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In der Nacht auf Samstag kam es in St. Paul im Lavanttal zu einem Einbruch in einen Selbstbedienungsladen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Geschäft und brachen gezielt die Seitenwand eines Schrankes auf, in dem ein Geldtresor untergebracht war. Diesen Tresor entwendeten die Täter im Anschluss.

Stromkabel durchtrennt

Um bei der Tat nicht gefilmt zu werden, hatten sie im Vorfeld das Stromkabel der installierten Überwachungskamera durchtrennt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten erklärt. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

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