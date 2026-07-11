Hitzeglocke über Europa: Weitere Tropennächte in Kärnten erwartet

Die Hitzewelle in Kärnten und Osttirol gewinnt noch einmal an Intensität. Schon am heutigen Tag seien Spitzenwerte von 34 Grad drin und in den nächsten Tagen dürfte das Thermometer öfter über die 35-Grad-Marke klettern. „In den dicht verbauten Gebieten von Klagenfurt und Villach steht uns wahrscheinlich sogar die eine oder andere Tropennacht ins Haus. Eine Abkühlung zeichnet sich nach den aktuellen Modellunterlagen frühestens Ende der kommenden Woche ab“, schildert Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter.

Hitzeglocke über Europa

Verantwortlich für das anhaltend heiße Wetter ist ein meteorologisches Phänomen namens Hitzeglocke, das sich in nächster Zeit über weite Teile des Kontinents legt. So wird es von Tag zu Tag heißer – allerdings geht aus weiteren Berichten hervor, dass die Intensität nicht so enorm sein soll, wie zuletzt im Juni. Laut Kaufmann ist der Höhepunkt gegen Mitte der Woche zu erwarten: Am Mittwoch liegt die Temperatur der Luftmasse in circa 1500 Metern Höhe über Regionen Europas bis zu 15 Grad über dem langjährigen Klimamittel. „Für Kärnten und Osttirol bedeutet das eine weitere Steigerung der ohnehin schon großen Hitze“, ergänzt der Meteorologe.

Morgen beginnt eine neue Hitzewelle – mancherorts 🇦🇹 ist es bereits die dritte heuer.

An der Europakarte sieht man, dass wir nur am Rand der Hitzeglocke liegen, das heißt:

– nicht so heiß wie Ende Juni

– weniger schwül, Taupunkte um 14° (angenehm)

– kaum Tropennächte (erholsam) pic.twitter.com/wYWnrVCt3U — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) July 9, 2026

Die Wetterprognose für die nächsten Tage

Der Sonntag präsentiert sich in ganz Kärnten und Osttirol mit viel Sonnenschein, Windstille und hochsommerlichen Werten zwischen 24 und 34 Grad. Auch der Montag beginnt extrem heiß mit Werten, erklärt Tauenwetter. Erst am Abend ziehen von Westen her Wolkenfelder auf, die in Osttirol und Oberkärnten erste Gewitter auslösen können. Am Dienstag schlägt das Wetter nach einem sonnigen Start in den Tag um: Westliche Strömungen bringen teils heftige Regen- und Gewitterfronten, die im Laufe des Nachmittags und Abends auf die Täler sowie das Klagenfurter Becken übergreifen. Begleitet wird das Ganze von böigem Westwind bei weiterhin drückenden 25 bis 35 Grad. Der Mittwoch zeigt sich wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, wobei ab den Nachmittagsstunden bei auffrischendem Ostwind erneut mit lokalen Gewittern gerechnet werden muss.

Tropennächte in Klagenfurt und Villach erwartet

Durch die anhaltende Einstrahlung kühlt es auch nachts kaum noch ab: „In den dicht verbauten Stadtgebieten von Klagenfurt und Villach, wo Gebäude und Asphalt die Wärme des Tages speichern und nachts nur langsam wieder abgeben, ist in den kommenden Nächten wahrscheinlich mit der einen oder anderen Tropennacht zu rechnen. Gerade für ältere und chronisch kranke Menschen sowie für Kleinkinder sind solche Nächte belastend, weil die Erholung vom heißen Tag ausbleibt“, schildert Kaufmann.

©Tauernwetter

Zunehmende Trockenheit

Abgesehen von den lokalen Gewittern bleibt es in der kommenden Woche fast überall trocken, flächendeckende Regenfälle seien vorerst nicht in Sicht: „So verschärft sich die ohnehin angespannte Trockenheit unter der anhaltenden Hitze weiter. Auch die Modellberechnungen zeigen bis Donnerstagfrüh kaum nennenswerten Regen“, ergänzt Tauernwetter. Doch wann ist mit einem Ende der Hitzewelle zu rechnen? „Den aktuellen Modellunterlagen zufolge zeichnet sich eine Abkühlung frühestens Ende der kommenden Woche ab. Bis dahin könnten die Temperaturen mehrfach die 35-Grad-Marke erreichen oder sogar überschreiten. […] Wie kräftig und nachhaltig eine mögliche Abkühlung ausfällt, ist derzeit noch offen“, schildert Kaufmann abschließend.