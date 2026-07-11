Stall ging in Flammen auf: Zwei Verletzte, Tiere verendet

Ein Wirtschaftsgebäude in St. Oswald forderte am Samstag die Einsatzkräfte. Zwei Personen wurden bei dem Feuer verletzt, zwei Tiere kamen ums Leben.

Schwarze Rauchschwaden stiegen in die Luft, Fenster barsten und Schweine quiekten um ihr Leben: Es waren dramatische Szenen, welche die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Oswald, Radenthein, Unterweng, Patergassen, St. Peter und Reichenau am Samstagmorgen erwarteten.

Stall brannte lichterloh

Aus bislang unbekannter Ursache war ein Brand in einem Wirtschaftsgebäude in St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim ausgebrochen. Zwar konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern, jedoch zersplittern aufgrund der Hitze mehrere Fenster angrenzender Wohnhäuser. Auch kam für zwei Schweine jede Hilfe zu spät. „Sie verendeten aufgrund des Brandes im Stall“, heißt es inzwischen vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion.

Zwei Verletzte

Der 74-jährige Stallbesitzerdessen 17-jährige Tochter wurden unbestimmten Grades verletzt in die Krankenhäuser Spittal an der Drau und Villach eingeliefert. Das Wirtschaftsgebäude brannte vollständig nieder. Die Brandursachenermittlung läuft auf Hochtouren. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.