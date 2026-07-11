Katze löste schweren Radunfall aus: Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der Ossiacher Süduferstraße kam es am Samstag zu einem schweren Radunfall. Zwei Männer wurden verletzt, einer musste sogar mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auslöser dürfte wohl eine Katze gewesen sein.

Das Tier querte die Fahrbahn, die Radfahrer konnten nicht mehr bremsen.

Das Tier querte die Fahrbahn, die Radfahrer konnten nicht mehr bremsen.

Die beiden Männer aus dem Bezirk Feldkirchen waren Teil einer fünfköpfigen Rennradgruppe, welche am Samstag auf der Ossiacher Süduferstraße unterwegs war. Laut der Polizei querte plötzlich eine Katze die Fahrbahn, woraufhin der erste – ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen, stürzte.

Fahrrad-Karambolage

Ein hinter ihm nachfahrender, 62-jähriger Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen. „Er kollidierte mit dem bereits gestürzten Mann“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Bodensdorf. Eine sich zufällig in der Nähe aufhältige First-Responderin leistete sofort Erste-Hilfe und versorgte die Männer bis zum Eintreffen der Rettung.

Rettungshubschrauber im Einsatz

„Der 62-Jährige musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen werden“, so die Polizisten weiter. Der 51-Jährige wurde verletzt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 49 vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.