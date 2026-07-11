Kärntens Hitze-Hotspot: Hier kletterte das Thermometer auf 34 Grad

Mit sage und schreibe 34,0 Grad setzt sich Ferlach am Samstagnachmittag an die Spitze der Hitze-Hotspots in Kärnten. Auch in anderen Regionen wurden Höchstwerte deutlich über der 30-Grad-Marke gemessen.

Wie angekündigt, prägt heißes Sommerwetter den Start des Wochenendes in Kärnten. Die Höchstwerte kletterten am Nachmittag vielerorts deutlich über die 30-Grad-Marke hinaus. Spitzenreiter war die Stadtgemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land mit 34,0 Grad. Das geht aus Messwerten der Geosphere Austria hervor. Knapp dahinter folgte Klagenfurt mit 33,2 Grad in der Lastenstraße und 32,9 Grad am Flughafen. Etwas kühler war es in der Draustadt Villach mit 31,6 Grad.

Gehen sich 35 Grad aus?

„Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Höchstwerte an einzelnen Stationen heute noch in Richtung 35 Grad bewegen“, betont auch David Kaufmann von Tauernwetter. Weit davon entfernt ist Osttirols Sonnenstadt Lienz nicht mehr. Hier steht die Anzeige am Thermometer bereits auf 34,5 Grad.

Kärntens Hitze-Hotspots am Samstag Ferlach: 34,0 Grad

Klagenfurt HTL: 33,2 Grad

Klagenfurt Flughafen: 32,9 Grad

Spittal an der Drau: 33,1 Grad

Dellach im Drautal: 33,1 Grad Quelle: Geosphere Austria

Wie viel Grad hatte es am Samstag bei euch? Über 35 Grad 30 bis 34 Grad 25 bis 29 Grad Unter 25 Grad Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wetterwarnung für Kärnten

Allerdings bleibt das Wetter nicht überall stabil. Im Laufe des Samstags kann es durchaus noch ungemütlich werden. 5 Minuten berichtete. Speziell in den südlichen Landesteilen und im Osten ist mit einzelnen, kräftigen Wärmegewittern zu rechnen. Mehr dazu unter: „Gelbe“ Warnstufe für Kärnten: Hier drohen heute Hagel und Starkregen