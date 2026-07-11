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Ein Bild auf 5min.at zeigt Vertreter aus Wirtschaft und Politik beim Spatenstich.
Am Samstag erfolgte der Spatenstich für das neue Interkommunale Infrastrukturzentrum (KIS) in der Gemeinde St. Urban.
St. Urban
11/07/2026
Spatenstich

4,46 Millionen Euro: Neues Gemeindezentrum entsteht in St. Urban

In St. Urban entsteht ein neues Infrastrukturzentrum für 4,46 Millionen Euro. Das Projekt bündelt ein Feuerwehrrüsthaus, einen Wirtschaftshof mit Altstoffsammelstelle, einen Mehrzweckraum und einen Bauernladen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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Im Bezirk Feldkirchen ist am Samstag der offizielle Startschuss für den Bau des neuen Interkommunalen Infrastrukturzentrums (KIS) gefallen. „Ein Spatenstich ist immer ein besonderer Augenblick, steht dieser doch für Aufbruch und Investitionen in die Zukunft einer Gemeinde“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) bei seiner Festrede in St. Urban. In dem neuen Gebäude sollen künftig das Feuerwehrrüsthaus, ein moderner Wirtschaftshof mit Altstoffsammelstelle und ein Bauernladen unterkommen. Zudem steht ein flexibel nutzbarer Mehrzweckraum für Vereine zur Verfügung.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Daniel Fellner bei seiner Festrede.
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Landeshauptmann Daniel Fellner hielt eine Festrede.

4,46 Millionen Euro werden investiert

Um eine nachhaltige Energieversorgung und Blackout-Sicherung zu garantieren, wird das Zentrum mit einer Photovoltaikanlage, einem Speicher sowie einem Notstromaggregat ausgerüstet. „Damit ist St. Urban klimafit und zugleich energieautark, das ist ein Gebot der Stunde“, so der Landeshauptmann abschließend. Das Land Kärnten unterstützt das 4,46 Millionen Euro schwere Projekt mit einem Zuschuss von 1,7 Millionen Euro und steuert zusätzlich ein Darlehen über 700.000 Euro bei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Bürgermeister Dietmar Rauter dem Landeshauptmann die Hand schüttelt.
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Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner und Bürgermeister Dietmar Rauter (v.l.)
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