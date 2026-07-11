Lieferwagen steckte auf Schotterweg fest: Feuerwehr rückte aus

Der Fahrer eines Zustelldienstes hat sich am Samstagnachmittag in eine missliche Lage manövriert. Aufgrund dessen rückte die Feuerwehr in die Ortschaft Kitschdorf aus.

Gegen 16.55 Uhr ertönten die Sirenen in der Gemeinde Klein St. Paul: Der Fahrer eines Zustelldienstes hatte sich mit seinem Transporter auf einem Schotterweg in der hiesigen Ortschaft Kitschdorf festgefahren und kam nicht mehr weiter. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Wieting rückten aus, um dem Mann zu helfen. Mit vereinter Muskelkraft und einem Greifzug konnte das blockierte Fahrzeug zügig befreit werden. Anschließend konnten die Kameraden wieder einrücken.