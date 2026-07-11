Kaum Abkühlung: Kärntens Seen derzeit bis zu 27 Grad warm

Ein Sprung ins kühle Nass? In Kärntens Seen sorgt das anhaltende Sommerwetter aktuell für Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad. Die Spitzenreiter sind der Maltschacher See und der Turnersee.

Bis zu 34 Grad zeigte das Thermometer am Samstag in Kärnten. Auch am Sonntag werden wieder Werte jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Viele suchen daher Abkühlung in den heimischen Badeseen. Doch auch dort sind die Wassertemperaturen nach oben geklettert. Spitzenreiter sind aktuell der Maltschacher See im Bezirk Feldkirchen mit 27,3 Grad sowie der Turnersee im Bezirk Völkermarkt mit 27,2 Grad. Das geht aus den Messwerten des Hydrographischen Dienstes des Landes Kärnten hervor.

Bei welchen Wassertemperaturen springst du am liebsten in den See? Je wärmer, desto besser – ab 26 Grad fängt der Spaß erst an! Um die 23 bis 25 Grad sind perfekt für eine echte Abkühlung. Hauptsache erfrischend – mir reichen auch knackige 20 Grad. Gar nicht – ich bin eher der Typ „Schattenplatz mit Eiskaffee“. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Ein Sprung ins kühle Nass?

Aber auch andere Badegewässer präsentieren sich derzeit von einer besonders sommerlichen Seite: Sowohl der Rauschele See als auch der Wörthersee bei Pörtschach erreichen 26,6 Grad. Nur knapp dahinter liegen der Ossiacher See mit 26,5 Grad und der Keutschacher See mit 26,2 Grad. Am ehesten gibt es die wohlverdiente Erfrischung am Faaker See mit 25,1 Grad, dem Brennsee mit 24,3 Grad oder dem Weißensee mit 24,1 – vor allem letzterer zählt traditionell zu den kühlsten Badeseen des Landes.

Wassertemperaturen von Kärntens Badeseen [Stand: 11. Juli 2026] Maltschacher See: 27,3

Turnersee: 27,2

Rauschele See: 26,6

Wörthersee bei Pörtschach: 26,6

Ossiacher See: 26,5

Keutschacher See: 26,2

Klopeiner See: 25,6

Millstätter See: 25,2

Längsee: 25,2

Pressegger See: 25,1

Faaker See: 25,1

Brennsee: 24,3

Weißensee: 24,1 Quelle: Hydrographischer Dienst des Landes Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 21:22 Uhr aktualisiert