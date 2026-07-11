Bis zu 32 Grad und viel Sonne in ganz Kärnten

Am Sonntag setzt sich in ganz Kärnten stabiles Hochdruckwetter durch. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 28 und 32 Grad. Der Himmel bleibt zumindest am Vormittag wolkenlos.

Strahlender Sonnenschein wartet am Sonntag auf die Kärntner.

Strahlender Sonnenschein wartet am Sonntag auf die Kärntner.

Auf einen wolkenfreien Vormittag folgen in Kärnten ab Mittag vereinzelte Quellwolken. Die Meteorologen der Geosphere Austria betonen aber, dass es sich dabei um kleine und harmlose Wolkenfelder handelt. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad. Ideal für einen Sprung ins kühle Nass.