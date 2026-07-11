/ ©Günther Mallweger
Bis zu 32 Grad und viel Sonne in ganz Kärnten
Am Sonntag setzt sich in ganz Kärnten stabiles Hochdruckwetter durch. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 28 und 32 Grad. Der Himmel bleibt zumindest am Vormittag wolkenlos.
Auf einen wolkenfreien Vormittag folgen in Kärnten ab Mittag vereinzelte Quellwolken. Die Meteorologen der Geosphere Austria betonen aber, dass es sich dabei um kleine und harmlose Wolkenfelder handelt. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad. Ideal für einen Sprung ins kühle Nass.
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