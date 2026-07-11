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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Wörthersee-Ostbucht.
Strahlender Sonnenschein wartet am Sonntag auf die Kärntner.
Kärnten
11/07/2026
Badewetter

Bis zu 32 Grad und viel Sonne in ganz Kärnten

Am Sonntag setzt sich in ganz Kärnten stabiles Hochdruckwetter durch. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 28 und 32 Grad. Der Himmel bleibt zumindest am Vormittag wolkenlos.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)
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Auf einen wolkenfreien Vormittag folgen in Kärnten ab Mittag vereinzelte Quellwolken. Die Meteorologen der Geosphere Austria betonen aber, dass es sich dabei um kleine und harmlose Wolkenfelder handelt. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad. Ideal für einen Sprung ins kühle Nass.

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