19-jähriger Alkolenker stürzte mit Auto rund 50 Meter ab
In den frühen Sonntagsmorgenstunden baute ein 19-Jähriger in Bad St. Leonhard einen Unfall. Er war ordentlich betrunken.
Am 12. Juli 2026 gegen 2 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal bergwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald ab.
Schwere Alkoholisierung
Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Versorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Der PKW wurde von der FF Bad St. Leonhard mit 25 Einsatzkräften geborgen. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung des 19-Jährigen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Mann wird der BH Wolfsberg angezeigt.