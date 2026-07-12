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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Ein 19-Jähriger war schwer alkoholisiert, als er in Kärnten einen Unfall baute.
Bad St. Leonhard
12/07/2026
Unfall

19-jähriger Alkolenker stürzte mit Auto rund 50 Meter ab

In den frühen Sonntagsmorgenstunden baute ein 19-Jähriger in Bad St. Leonhard einen Unfall. Er war ordentlich betrunken.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Am 12. Juli 2026 gegen 2 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal bergwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald ab.

Schwere Alkoholisierung

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Versorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Der PKW wurde von der FF Bad St. Leonhard mit 25 Einsatzkräften geborgen. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung des 19-Jährigen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Mann wird der BH Wolfsberg angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert
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