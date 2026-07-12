Waldbrand am Kuhberg: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz
Am Abend des 11. Juli 2026 wurden mehrere Feuerwehren zu einem Waldbrand am Kuhberg in der Gemeinde Zell (Klagenfurt-Land) alarmiert.
Da sich die Brandstelle in steilem, felsigem und schwer zugänglichem Gelände befand, wurde umgehend der Flugdienst des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes alarmiert. Die Brandbekämpfung aus der Luft erfolgte mittels Polizeihubschrauber „Libelle“, der mit einem Bambi Bucket Löschwasser aus dem Freibacher Stausee aufnahm und gezielt über der Brandstelle abwarf.
Einsatzkräfte teils zu Fuß unterwegs
Parallel dazu machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehren Zell-Freibach und Zell-Pfarre zu Fuß auf den Weg zur Brandstelle, um den Brandherd im unwegsamen Gelände zu erreichen und die Löscharbeiten am Boden zu unterstützen. Die Brandfläche war nach ersten Erkundungen überschaubar, jedoch vom Tal aus deutlich sichtbar. Durch das koordinierte Zusammenspiel der Bodenmannschaften und des Flugdienstes konnte rasch mit der Brandbekämpfung begonnen werden.
Im Einsatz standen:
- FF Abtei
- FF Feistritz im Rosental
- FF Ferlach
- FF Gallizien
- FF Kappel an der Drau
- FF St. Margareten im Rosental
- FF Zell-Freibach
- FF Zell-Pfarre
- Flugdienst des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes