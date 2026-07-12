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Bild auf 5 Minuten zeigt einen Waldbrand
Zu einem Waldbrand kam es am Kuhberg.
Kuhberg
12/07/2026
Einsatz

Waldbrand am Kuhberg: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Am Abend des 11. Juli 2026 wurden mehrere Feuerwehren zu einem Waldbrand am Kuhberg in der Gemeinde Zell (Klagenfurt-Land) alarmiert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Da sich die Brandstelle in steilem, felsigem und schwer zugänglichem Gelände befand, wurde umgehend der Flugdienst des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes alarmiert. Die Brandbekämpfung aus der Luft erfolgte mittels Polizeihubschrauber „Libelle“, der mit einem Bambi Bucket Löschwasser aus dem Freibacher Stausee aufnahm und gezielt über der Brandstelle abwarf.

Einsatzkräfte teils zu Fuß unterwegs

Parallel dazu machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehren Zell-Freibach und Zell-Pfarre zu Fuß auf den Weg zur Brandstelle, um den Brandherd im unwegsamen Gelände zu erreichen und die Löscharbeiten am Boden zu unterstützen. Die Brandfläche war nach ersten Erkundungen überschaubar, jedoch vom Tal aus deutlich sichtbar. Durch das koordinierte Zusammenspiel der Bodenmannschaften und des Flugdienstes konnte rasch mit der Brandbekämpfung begonnen werden.

Im Einsatz standen:

  • FF Abtei
  • FF Feistritz im Rosental
  • FF Ferlach
  • FF Gallizien
  • FF Kappel an der Drau
  • FF St. Margareten im Rosental
  • FF Zell-Freibach
  • FF Zell-Pfarre
  • Flugdienst des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Waldbrand
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