Kärntenweite Suchaktion: Älterer Mann wird vermisst

Die Familie des Vermissten hat derzeit auf Facebook einige Aufrufe gemacht. Denn der Mann ist seit gestern Abend nicht mehr erreichbar. Er war mit seinem Auto unterwegs und als er mit seiner Enkelin telefoniert hat, meinte er, dass er nicht mehr wisse, wo er sei.

Vermisster ist zeitweise verwirrt

Der Polizei liegt eine Vermisstenmeldung vor. „Die Ermittlungen laufen, wir haben alles für eine Suche eingeleitet“, erklärt eine Polizistin auf Anfrage von 5 Minuten. Der Vermisste war zuletzt mit einem roten Ford Fiesta unterwegs, könnte sich mittlerweile irgendwo in ganz Kärnten befinden. Er ist zeitweise verwirrt. Solltest du ihn gesehen haben, informiere bitte die nächstgelegene Polizeiinspektion.

Personenbeschreibung: Der Mann ist etwa 1.70 groß, hat graue Haare. Er ist schlank und war zuletzt mit einem roten Ford Fiesta unterwegs.

„Er wusste nicht mehr wo er ist“

„Opa wird seit 11. Juli 26 vermisst wahrscheinlich seit 11 Uhr, da da sein Mittagessen nicht gegessen wurde… um 19.40 Uhr hab ich das letzte mal mit ihm telefoniert, da wußte er nicht mehr wo er ist, sein Auto Roter Ford bitte jeden Hinweis melden bei mir oder Polizei“, schreibt die Enkelin in einem Facebook-Posting. Auch der Sohn des Mannes sucht ihn mit Hilfe von Social Media.