Noch kein Brandaus im Virgental aber: „Es gibt einen starken Zusammenhalt“

Tag drei für die Osttiroler Feuerwehren im Kampf gegen den Waldbrand im Virgental. Es gibt noch kein "Brandaus", aber ein Ende ist langsam in Sicht.

Am Freitag ist ein verheerender Waldbrand im Virgental, Osttirol ausgebrochen. Seitdem stehen die ortsansässigen Feuerwehren im Einsatz, um ihn zu bekämpfen. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle, Brandaus kann noch nicht gegeben werden.

„Starker Zusammenhalt“

Harald Mair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Virgen sagt gegenüber 5 Minuten: „Derzeit stehen 70 Personen bei der Bodenbrandbekämpfung, diese wird noch den halben Tag andauern. Die Glutnester sind noch hartnäckig.“ Unter Umständen könnte gegen späten Nachmittag dann „Brandaus“ gegeben werden. Eine frische Mannschaft arbeitet heute, die vorherigen Kollegen können sich ausruhen. „Wir haben einen starken Zusammenhalt untereinander“, sagt Mair.

10 Hektar betroffen

Eine Fläche von ungefähr zehn Hektar ist insgesamt von dem Waldbrand betroffen. Rund 370 Feuerwehrleute sowie fünf (zeitweise sieben) Hubschrauber kämpften am Samstag noch gegen die Flammen.