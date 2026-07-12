A2 und A11: Staus und Sperren auf Kärntens Autobahnen

Ferienzeit ist Stauzeit. Und ein bekannter Stau-Hotspot in Kärnten ist natürlich wieder dabei.

Wie soll es auch anders sein, vor dem Karawankentunnel staut es sich wieder einmal. Bei der Mautstelle Rosenbach musst du derzeit mit einer Zeitverzögerung von circa 20 Minuten rechnen. Aber auch auf der A2 gibt es aktuell Probleme.

Herzogbergtunnel auf A2 gesperrt

Auf der A2 Süd Autobahn bei Klagenfurt Richtung Graz zwischen Modriach und Steinberg ist der Herzogbergtunnel, aufgrund einer Fahrzeugpanne gesperrt. Laut ASFINAG gibt es in diesem Bereich schon 4.6 km Stau. Ausweichen geht über die B70, Packer Straße.

Fahrradfahrer auf S37

Auch auf der A10 vor dem Katschbergtunnel kommt es zu einem Stau. Hier kannst du mit einem Zeitverlust von 30 Minuten rechnen. Vorsichtig muss man auch auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße in Richtung Klagenfurt sein. Laut Antenne Kärnten ist dort auf Höhe Maria Saal ein Fahrradfahrer auf Fahrbahn.