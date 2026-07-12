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Foto auf 5min.at zeigt einen Waldbrand in Rangersdorf/Mölltal.
Derzeit gibt es im Mölltal einen Einsatz wegen einem Waldbrand.
Mölltal
12/07/2026
Einsatz

Waldbrand im Mölltal ausgebrochen

Im Mölltal, bei Rangersdorf, gibt es aktuell einen Waldbrand. Feuerwehren wurden bereits alarmiert, auch ein Polizeihubschrauber soll im Anflug sein.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Rauch über einem Wald im Mölltal hat ein 5-Minuten-Leser entdeckt. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt ein Floriani, dass es im Mölltal aktuell einen wohl kleineren Waldbrand gibt.

Einsatzkräfte sind alarmiert

Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ soll bereits im Anflug sein. Feuerwehren sind bereits alarmiert. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch nicht mehr Infos, wir halten euch auf dem Laufenden.

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