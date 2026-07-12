Waldbrand im Mölltal ausgebrochen

Im Mölltal, bei Rangersdorf, gibt es aktuell einen Waldbrand. Feuerwehren wurden bereits alarmiert, auch ein Polizeihubschrauber soll im Anflug sein.

Derzeit gibt es im Mölltal einen Einsatz wegen einem Waldbrand.

Derzeit gibt es im Mölltal einen Einsatz wegen einem Waldbrand.

Rauch über einem Wald im Mölltal hat ein 5-Minuten-Leser entdeckt. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt ein Floriani, dass es im Mölltal aktuell einen wohl kleineren Waldbrand gibt.

Einsatzkräfte sind alarmiert

Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ soll bereits im Anflug sein. Feuerwehren sind bereits alarmiert. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch nicht mehr Infos, wir halten euch auf dem Laufenden.