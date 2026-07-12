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Waldbrand im Mölltal ausgebrochen
Im Mölltal, bei Rangersdorf, gibt es aktuell einen Waldbrand. Feuerwehren wurden bereits alarmiert, auch ein Polizeihubschrauber soll im Anflug sein.
Rauch über einem Wald im Mölltal hat ein 5-Minuten-Leser entdeckt. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt ein Floriani, dass es im Mölltal aktuell einen wohl kleineren Waldbrand gibt.
Einsatzkräfte sind alarmiert
Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ soll bereits im Anflug sein. Feuerwehren sind bereits alarmiert. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch nicht mehr Infos, wir halten euch auf dem Laufenden.
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