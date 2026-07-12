Sonne, Hitze und Blitze: So unbeständig wird das Kärntner Wetter

Am heutigen Sonntag scheint in Kärnten vor allem die Sonne. Es wird warm und ein paar Wolken ziehen über die Berge auf, aber diese bleiben eher harmlos.

Hochdruckeinfluss sorgt am heutigen Sonntag für sehr sonnige und stabile Verhältnisse in Kärnten. Aus den morgendlichen Hochnebelfeldern haben sich kleine Quellwolken gebildet. Auch über dem Bergland sind ein paar Wolken entstanden. Diese bleiben heute aber klein und harmlos. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperatur erreicht nachmittags zwischen 28 und 32 Grad.

Der Wochenstart in Kärnten

Am Montag setzt sich das sommerlich heiße und stabile Wetter in Kärnten fort. „Es wird strahlend sonnig bei oft wolkenlosem Himmel am Vormittag. Über den Bergen bilden sich wieder ein paar Quellwolken, das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt aber sehr gering“, berichtet die GeoSphere Austria. Nachmittags ziehen von Westen her hohe Wolken auf. Die Temperaturen steigen weiterhin an, nach Frühtemperaturen zwischen 10 und 16 Grad liegen die Höchstwerte zwischen 28 und 33 Grad.

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Die Wochenmitte bringt Gewitter

Nach den heißen und sonnigen Tagen steht uns zur Wochenmitte ein Wetterumschwung bevor. Eine heranziehende Störungszone sorgt am Dienstag für unbeständiges Wetter im Land. Bereits am Vormittag verdichtet sich der Himmel von Westen her, und erste lokale Regenschauer ziehen auf. Wer noch ein paar Sonnenstrahlen erhaschen möchte, hat dazu am Vormittag im Osten Kärntens die besten Chancen. Rund um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag wird es dann ungemütlich: Es bilden sich teils kräftige Regenschauer und Gewitter, die lokal heftig ausfallen können. Zum Abend hin entspannt sich die Lage glücklicherweise wieder. Von Westen her setzt sich erneut die Sonne durch, und die Nacht auf Mittwoch sollte trocken über die Bühne gehen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 Grad in der Früh und bis zu 30 Grad am Nachmittag.

Auch am Mittwoch kommen Gewitter

Auch am Mittwoch setzt sich das unbeständige Sommerwetter fort. Auf einen recht freundlichen und sonnigen Vormittag folgen ab den Mittagsstunden wieder vermehrt Quellwolken. In weiterer Folge muss erneut mit einigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden, wobei der Schwerpunkt vor allem im Bergland liegt. Das Thermometer klettert nach Frühwerten um die 15 Grad am Nachmittag auf schwüle 26 bis 31 Grad.







