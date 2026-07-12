Kuriose Diebstahlserie in Kärntner Hotel: „Manche Geschichten klingen erfunden“

Mit einem Augenzwinkern macht ein Kärntner Hotel in den sozialen Medien auf eine besonders kuriose Diebstahlserie aufmerksam.

Dass Bademäntel, Handtücher und Schlapfen von Hotelgästen häufig eingepackt werden, ist ein offenes Geheimnis. Doch in einem Kärntner Hotel sorgt aktuell eine andere Diebstahlserie für Kopfschütteln. Gleich 37 Wolldecken sind dort verschwunden. Jetzt macht die Hotelchefin mit einem Video auf die kuriosen Vorfälle aufmerksam – und sorgt damit im Netz für Schmunzeln, aber auch Empörung.

„Vielleicht ist es leichter, wenn man drüber redet“

Das Biohotel Daberer in Dellach im Drautal veröffentlichte in den sozialen Medien zu der Diebstahlserie ein Video, das wie der Trailer einer Netflix-Dokumentation inszeniert ist. Dramatische Musik, ernste Miene, düstere Stimmung. Hotelchefin Marianne Daberer blickt in die Kamera und beginnt mit den Worten: „Vielleicht ist es leichter, wenn man drüber redet. Weil es ist schon ernst.“ Dramatische Pause, dann folgt die Auflösung: „Ja – es geht um Wolldecken.“

Ist dir schon mal etwas gestohlen worden? Ja Nein Ich bin sogar überfallen worden Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

37 Decken sind einfach verschwunden

Was zunächst wie ein Scherz wirkt, hat einen ernsten Hintergrund. Insgesamt 37 Wolldecken, die im Hotel verwendet wurden, sind im Laufe der Zeit spurlos verschwunden. „Das erste Mal hab ich mir gedacht, es ist ein Einzelfall – und dann ist es wieder passiert“, erzählt Daberer im Video. Besonders schmerzhaft: Die hochwertigen Decken werden in Kärnten gefertigt und sind alles andere als günstig.

„Vielleicht sollten wir Plastikdecken aus China nehmen“

Mit einer gehörigen Portion Selbstironie überlegt Daberer im Video, woran es liegen könnte, dass immer wieder Decken aus ihrem Hotel verschwinden: „Wahrscheinlich treffen wir die Farbe einfach so gut, dass das in so viele private Haushalte auch gut passt.“ Und weiter scherzt sie: „Wahrscheinlich ist es unser Fehler. Wahrscheinlich sollten wir einfach so Plastikdecken aus China nehmen.“ Wirklich lustig ist die Sache für das Hotel aber eigentlich nicht. Im Jänner wurde noch einmal ein Restbestand an Decken gekauft, aber erneut verschwanden diese spurlos: „Dann waren sie alle weg. Sieben Monate, sieben Wolldecken. Und ja, mich macht das traurig“, so Daberer.

„Falls jemand unsere Wolldecken sieht …“

In der Bildunterschrift zum Video ruft das Hotel dazu auf, etwaige Wolldeckensichtungen zu melden: „Manche Geschichten klingen erfunden. Sind es aber nicht. Falls jemand unsere Wolldecken – gefertigt in Kärnten – sieht, sie werden vermisst. 37 davon.“

Große Anteilnahme im Netz

Mit der ungewöhnlichen Aktion trifft das Biohotel offenbar den Nerv vieler Nutzer. Die Kommentare reichen von fassungsloser Anteilnahme („Es ist zum Schämen, mehr fällt mir nicht ein dazu. Was ist los mit den Menschen?“) über Erfahrungsberichte von anderen Hotelmitarbeitern („So ging es uns auch mit unseren bestickten Filztaschen, bestimmt schon zehnmal.“). Aber auch hilfreiche Tipps an die Hotelleitung sind dabei, um zu verhindern, dass in Zukunft weitere Decken verschwinden: „Vielleicht könnt ihr so eine elektronische Kennzeichnung anbringen, die piept, wenn der Gast damit aus dem Hotel will.“