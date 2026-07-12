E-Auto-Boom in Kärnten: Dieser Bezirk ist Spitzenreiter

Immer mehr Kärntner steigen beim Autokauf auf Elektro um. Im ersten Halbjahr wurden so viele E-Autos neu zugelassen wie noch nie. Besonders ein Bezirk sticht dabei hervor.

Die Elektromobilität gewinnt in Kärnten weiter an Fahrt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 1.951 Elektroautos neu zugelassen – so viele wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Das sind 31 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, zeigt eine Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria.

Mehr als jeder fünfte Neuwagen fährt elektrisch

Mittlerweile fährt mehr als jeder fünfte Neuwagen in Kärnten elektrisch. Der Anteil der E-Autos an allen Pkw-Neuzulassungen liegt bereits bei 21,7 Prozent. Zum Vergleich: Vor sieben Jahren waren es gerade einmal 2,3 Prozent. Somit hat sich der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen in Kärnten seit 2019 nahezu verzehnfacht.

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Klagenfurt-Land ist knapp Spitzenreiter

Im Bezirksvergleich liegt Klagenfurt-Land an der Spitze. Dort war im ersten Halbjahr fast jedes dritte neu zugelassene Auto ein Elektroauto (28,9 Prozent). Nur hauchdünn dahinter folgt der Bezirk Völkermarkt mit 28,8 Prozent. Am niedrigsten fiel der E-Auto-Anteil in Villach mit 16,2 Prozent aus. In Klagenfurt lag er bei 20,3 Prozent.

Anteil E-Autos an Neuzulassungen in Kärnten im ersten Halbjahr 2026: Bezirk Klagenfurt-Land: 28,9 Prozent (208 E – Autos )

– ) Bezirk Völkermarkt: 28,8 Prozent (143)

Bezirk St. Veit an der Glan: 26,4 Prozent (138)

Bezirk Villach-Land: 25,4 Prozent (164)

Bezirk Hermagor: 24,7 Prozent (43)

Bezirk Feldkirchen: 24,6 Prozent (71)

Bezirk Wolfsberg: 21,7 Prozent (193)

Bezirk Spittal an der Drau: 21 Prozent (186)

Klagenfurt: 20,3 Prozent (495)

Villach: 16,2 Prozent (310) Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2026

Verbrenner-Firmenwagen in der Kritik

Mit Blick auf die Entwicklung fordert der VCÖ Änderungen bei Firmenwagen. Laut der Mobilitätsorganisation wurden 57 Prozent aller Neuwagen in Kärnten im ersten Halbjahr auf Unternehmen oder andere juristische Personen zugelassen. VCÖ-Experte Michael Schwendinger sieht Handlungsbedarf: „Die erneute Eskalation im Nahen Osten treibt die Erdölpreise wieder in die Höhe und zeigt zum wiederholten Mal, wie wichtig es ist, die Erdölabhängigkeit des Verkehrs zu reduzieren.“ Der VCÖ spricht sich dafür aus, die steuerliche Begünstigung privat genutzter Firmenwagen mit Verbrennungsmotor schrittweise abzuschaffen.