Brand im Mölltal: Bauern unterstützen Löscheinsatz mit Jauchenfässern

Am Sonntag (12. Juli) stiegen über einem Wald bei Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) im Mölltal dichte Rauchwolken auf. Grund war ein Waldbrand, zu dem nicht nur sechs Feuerwehren, sondern auch der Hubschrauber „Libelle“ des Innenministeriums ausrückte, nachdem Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert hatten. Hilfe kam außerdem von drei Landwirten, die die Feuerwehren tatkräftig beim Löscheinsatz unterstützten: In Güllefässern transportieren sie insgesamt 18.000 Liter Wasser zum Brandobjekt.

Glutnester gelöscht

Glücklicherweise konnte der Brand mittlerweile gelöscht werden, wie Kommandant Rene Thaler von der Feuerwehr Rangersdorf auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt: „Wir haben die Sprinkler aufgestellt, die Glutnester sind zur Zeit abgelöscht und wir müssen jetzt noch beobachten, wie sich die Lage entwickelt“, erklärt Thaler. Insgesamt standen 93 Florianis im Einsatz, der Waldbrand betraf eine Fläche von rund eineinhalb Hektar. Am Löscheinsatz beteiligt waren neben der Feuerwehr Rangersdorf auch die Feuerwehren Lainach, Tresdorf, Winklern und Reintal. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden.