Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser
Foto auf 5min.at zeigt einen Waldbrand in Rangersdorf/Mölltal.
Im Mölltal bekämpften am Sonntag sechs Feuerwehren einen Waldbrand.
Mölltal
12/07/2026
Sechs Feuerwehren

Brand im Mölltal: Bauern unterstützen Löscheinsatz mit Jauchenfässern

Bei Rangersdorf stiegen über einem Wald am Sonntag zu Mittag plötzlich dichte Rauchwolken auf. Ein Waldbrand hält dort sechs Feuerwehren in Atem.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Sonntag (12. Juli) stiegen über einem Wald bei Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) im Mölltal dichte Rauchwolken auf. Grund war ein Waldbrand, zu dem nicht nur sechs Feuerwehren, sondern auch der Hubschrauber „Libelle“ des Innenministeriums ausrückte, nachdem Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert hatten. Hilfe kam außerdem von drei Landwirten, die die Feuerwehren tatkräftig beim Löscheinsatz unterstützten: In Güllefässern transportieren sie insgesamt 18.000 Liter Wasser zum Brandobjekt.

Glutnester gelöscht

Glücklicherweise konnte der Brand mittlerweile gelöscht werden, wie Kommandant Rene Thaler von der Feuerwehr Rangersdorf auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt: „Wir haben die Sprinkler aufgestellt, die Glutnester sind zur Zeit abgelöscht und wir müssen jetzt noch beobachten, wie sich die Lage entwickelt“, erklärt Thaler. Insgesamt standen 93 Florianis im Einsatz, der Waldbrand betraf eine Fläche von rund eineinhalb Hektar. Am Löscheinsatz beteiligt waren neben der Feuerwehr Rangersdorf auch die Feuerwehren Lainach, Tresdorf, Winklern und Reintal. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at