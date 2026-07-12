Kärntner (28) attackiert Polizisten, Mutter greift ein

Eine Auseinandersetzung in Spittal an der Drau eskalierte am Samstagabend. Ein 28-Jähriger soll nach dem Einschreiten der Polizei auf die Beamten losgegangen sein. Auch seine Mutter mischte sich ein.

Eine Rangelei bei einer Brauchtumsveranstaltung in Spittal an der Drau hat am Samstagabend (11. Juli) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Polizeistreifen bemerkten gegen 23.15 Uhr die Auseinandersetzung zwischen drei Personen und gingen sofort dazwischen.

Mann greift Polizisten an

Dass die Beamten die Beteiligten trennten, dürfte einem 28-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal nicht gepasst haben und er wurde plötzlich aggressiv. Mit Schlägen und Tritten ging er auf die Polizisten los. „Da er trotz mehrfacher Aufforderung sein Verhalten nicht einstellte, musste er schließlich festgenommen werden“, so die Polizei. Damit war der Vorfall jedoch noch nicht beendet.

Mutter will Festnahme verhindern

Der 28-Jährige wehrte sich nach Angaben der Beamten heftig gegen die Festnahme und wurde im Zuge der Amtshandlung verletzt. Und dann mischte sich auch noch die Mutter des jungen Mannes ein: Die 52-Jährige soll versucht haben, ihren Sohn gewaltsam von den Beamten wegzuziehen und so die Festnahme zu verhindern.

Auch Sanitäter attackiert

Mit einem Rettungswagen wurde der Mann anschließend ins Krankenhaus Spittal gebracht. Doch auch dort beruhigte sich die Situation nicht: Laut Polizei soll der 28-Jährige während des Transports versucht haben, einen Rettungssanitäter mit Schlägen und Tritten anzugreifen. Der Sanitäter konnte den Angriffen jedoch ausweichen und blieb glücklicherweise unverletzt. Im Krankenhaus wurden laut Polizei keine Verletzungen festgestellt. Der 28-Jährige wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.