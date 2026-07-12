Große Suchaktion am Weissensee: Vermisste Frau sorgt für Aufregung

Am Sonntagnachmittag herrschte große Aufregung am Weissensee in Kärnten. Eine Frau wurde als vermisst gemeldet, zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus. Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.

Um 16.43 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Weissensee am Sonntag (12. Juli) der Alarm los: Eine Frau war bei Techendorf als im See vermisst gemeldet worden. Die Florianis waren gerade mit dem Feuerwehrboot unterwegs und machten sich sofort auf die Suche nach der verschwundenen Frau. Unterstützung erhielten sie von der Wasserrettung Stockenboi und der Feuerwehr Greifenburg, auch zwei Hubschrauber standen nach Angaben der Feuerwehr Weissensee im Sucheinsatz. Auch das Rote Kreuz war vor Ort.

Happy End am Weissensee

Eine halbe Stunde lang suchten die Einsatzkräfte fieberhaft nach der Vermissten, bevor schließlich Entwarnung gegeben werden konnte: „Die Frau ist im Hotel wieder aufgetaucht, es handelte sich um einen Fehlalarm“, schildert ein Sprecher der Feuerwehr Weissensee auf Anfrage von 5 Minuten das Happy End der Geschichte.