Teenager blinkte nicht – das wurde ihm zum Verhängnis

Weil ein Autofahrer in Feldkirchen ohne zu blinken abbog, wollte ihn die Polizei kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Lenker Gas. Die Flucht endete wenig später – am Steuer saß ein 16-Jähriger ohne Führerschein.

Ein 16-Jähriger wurde am Sonntag von der Polizei verfolgt, weil er nicht geblinkt hatte.

Ein 16-Jähriger wurde am Sonntag von der Polizei verfolgt, weil er nicht geblinkt hatte.

Eine Verkehrskontrolle hat am Sonntagnachmittag (12. Juli) in Feldkirchen mehrere Straftaten ans Licht gebracht. Auslöser war zunächst ein vergleichsweise harmloser Verkehrsverstoß: Ein Auto bog ohne zu blinken in eine Straße ein. Das bemerkten Polizeibeamte, die die Verfolgung aufnahmen.

Flucht mit 65 km/h in der 30er

Als die Polizisten dem Autofahrer auffielen, beschleunigte er plötzlich und raste laut Polizei mit 65 km/h durch eine 30er-Zone davon. „Daraufhin wurde versucht, den Pkw mit Blaulicht und Folgetonhorn zur Anhaltung zu bewegen, was der Lenker des Pkw ignorierte“, schildert die Polizei. Die Flucht dauerte allerdings nicht lange. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit geriet das Auto ins Schleudern und konnte schließlich gestoppt werden.

Kein Führerschein, Kennzeichen gestohlen

Als die Polizei den Lenker kontrollierte, erwartet sie eine Überraschung. Am Steuer saß ein 16-jähriger Rumäne, der im Bezirk Villach-Land lebt. Der Jugendliche hatte keinen Führerschein. Noch brisanter: Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen waren laut Polizei als gestohlen gemeldet. Der Jugendliche gab an, das Auto von einem Bekannten gekauft zu haben. Den Diebstahl der Kennzeichentafeln bestritt er.

Polizei ermittelt

Die Polizei stellte sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen sicher. Nun wird unter anderem ermittelt, woher das Auto stammt. Der 16-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.