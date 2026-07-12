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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Betrunkener Lenker crasht auf Landesstraße in Kärnten.
Wolfsberg
12/07/2026
Verkehrsunfall

Betrunken auf Weinebene unterwegs: Wagen kracht gegen Leitpflöcke

Ein Ausweichmanöver auf der Weinebene im Bezirk Wolfsberg (Kärnten) endete mit einem schweren Blechschaden. Der Lenker war laut Polizei stark alkoholisiert unterwegs.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Am Sonntag gegen 13 Uhr lenkte ein 27-jähriger Rumäne seinen Wagen auf der L148 Weinebene Landesstraße talwärts in Richtung St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg. Laut eigenen Angaben habe er in einer Linkskurve plötzlich drei Radfahrer, welche in die gleiche Richtung gefahren seien, wahrgenommen und daher seinen Wagen nach rechts verrissen. Das Auto touchierte mehrere Straßenleitpflöcke sowie einen Regenwasserschacht bevor er 200 Meter weiter auf einem Schotterparkplatz zu stehen kam.

Lenker schwer alkoholisiert

Bei dem Unfall kam niemand zu Schaden. Am Wagen entstand schwerer Sachschaden. „Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde gegen Bestätigung vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt“, berichtet die Polizei.

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