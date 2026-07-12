Raser am Großglockner: Polizei kassiert mehrere Führerscheine ein

Die Großglockner Hochalpenstraße bleibt ein Hotspot für Temposünder. Innerhalb von zwei Tagen erwischte die Polizei gleich mehrere Raser, drei mussten sogar den Schein abgeben.

Viel zu schnell waren mehrere Verkehrsteilnehmer am Wochenende auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs. Die Polizei entzog bei Schwerpunktkontrollen am Samstag und Sonntag gleich mehreren Rasern vorläufig den Führerschein.

Deutscher Motorradfahrer mit 130 statt 70 km/h erwischt

Am Freitag gegen 10 Uhr blitzten Beamte der Polizeiinspektion Heiligenblut einen 22-jährigen Motorradfahrer aus Deutschland mit 130 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Der Mann und sein ebenfalls mit dem Motorrad fahrender 27-jähriger Begleiter konnten laut Polizei erst nach rund zehn Kilometern Nachfahrt bei einer Bushaltestelle angehalten werden. Dem 22-Jährigen nahmen die Beamten den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sein Begleiter räumte ebenfalls ein, zu schnell gefahren zu sein. Beide werden angezeigt.

Weitere Raser gestoppt

Doch die beiden waren nicht die einzigen, die auf der Hochalpenstraße viel zu schnell unterwegs waren. Am selben Tag gegen 12.20 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Italien mit 129 km/h gemessen. Einen Tag später, am Sonntag, erwischten die Beamten einen deutschen Autofahrer, der mit 124 km/h auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs war. Auch diesen beiden Lenkern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem mussten sie eine Sicherheitsleistung bezahlen und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.