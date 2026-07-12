Kärntner Wasserrettung nimmt Abschied von ganz besonderem Weggefährten

Der Abschied fällt schwer – und kommt zur denkbar schlechtesten Zeit: Die Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal steht plötzlich ohne ihr langjähriges Einsatzfahrzeug da und sucht nun dringend Ersatz.

23 Jahre lang war er da, wenn Hilfe gebraucht wurde. Jetzt heißt es Abschied nehmen: Die Wasserrettung St. Andrä muss sich mitten in der Sommersaison von ihrem langjährigen Einsatzfahrzeug trennen. In den sozialen Medien verabschieden sie sich von ihrem „treuen Weggefährten“. Leicht fällt den Einsatzkräften der Abschied nicht, denn eines ist klar: Der Abschied kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Ersatz „händeringend“ gesucht

Gerade jetzt, wenn Badeseen und Gewässer besonders gut besucht sind und die Wasserretter häufig im Einsatz stehen, fehlt der Ortsstelle ein wichtiges Fahrzeug. „Nun stehen wir mitten in der Sommersaison ohne dieses Auto da und bemühen uns händeringend um einen Ersatz, um unsere Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten“, so die Wasserrettung.