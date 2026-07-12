Almkirchtag muss wegen Straßensperre abgesagt werden

Schlechte Nachrichten für Kirchtagsfans: Der Godinger Almkirchtag fällt heuer ins Wasser. Auslöser ist eine Straßensperre, die den Veranstaltern die Vorbereitungen unmöglich macht.

Am 19. Juli hätte auch heuer wieder der Godinger Almkirchtag auf der Koralpe stattfinden sollen. Doch daraus wird heuer nichts: Das Alpengasthaus Sonnhof hat die traditionsreiche Veranstaltung kurzfristig abgesagt. Grund dafür ist eine Straßensperre.

Vorbereitungen und Anlieferungen nicht möglich

Wie das Alpengasthaus Sonnhof in den sozialen Medien mitteilt, machte die kurzfristig angekündigte Totalsperre der Godinger Straße aufgrund vorgezogener Asphaltierungsarbeiten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Laut jüngster Information ist die Zufahrt nun im Zeitraum unserer notwendigen Vorbereitungsarbeiten und Anlieferungen erschwert bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Unter diesen Umständen können wir die Vorbereitungen zum Kirchtag nicht umsetzen.“

Gedenkmesse findet statt

Ein kleiner Trost: Die Gedenkmesse beim Godinger Almkreuz findet wie geplant am 19. Juli um 11.30 Uhr statt. Nach der Messe ist die Sonnseithütte geöffnet, um für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen.

Straße bis voraussichtlich 24. Juli gesperrt

Die Stadtgemeinde St. Andrä informiert, dass die Godinger Straße am 6. Juli gesperrt wurde. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 24. Juli dauern. Werktags ist die Durchfahrt zwischen 7.30 und 12 Uhr sowie 13 und 17 Uhr nicht möglich. Außerhalb dieser Zeiten kann die Straße befahren werden. „Die Sperrung ist aufgrund notwendiger Arbeiten leider unvermeidbar. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis“, so die Stadtgemeinde.