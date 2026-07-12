Traumtagerl voraus: Woche startet in Kärnten sommerlich

Die erste Ferienwoche beginnt in Kärnten mit strahlendem Sommerwetter. Laut der Prognose der GeoSphere Austria scheint am Montag von der Früh weg die Sonne, vielerorts sogar bei wolkenlosem Himmel. Im Laufe des Tages bilden sich über den Bergen zwar einige Quellwolken, das Risiko für Regenschauer oder Gewitter bleibt jedoch laut Expertenprognose sehr gering. Erst am Nachmittag ziehen von Westen her ein paar hohe Wolken auf. Die Temperaturen legen gegenüber den vergangenen Tagen nochmals zu: Nach Frühtemperaturen zwischen 10 und 16 Grad klettern die Höchstwerte auf 28 bis 33 Grad. Hier erfährst du, welches Wetter dich in der ersten Ferienwoche in Kärnten erwartet: Sonne, Hitze und Blitze: So unbeständig wird das Kärntner Wetter.