Kärntner Sportler stellen neue Leichtathletik-Rekorde auf

Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in Klagenfurt sorgten Kärntens Leichtathleten mit Behinderung für starke Leistungen. Gleich acht österreichische Bestmarken gingen auf das Konto heimischer Athletinnen und Athleten.

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Leichtathletik in Klagenfurt sind für Kärntens Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung zu einem echten Erfolg geworden. Mit 28 Podestplätzen belegte das Bundesland Rang zwei im Bundesländervergleich. Besonders beeindruckend: Gleich acht österreichische Rekorde wurden verbessert.

Julian Granig glänzt mit gleich sechs Bestmarken

Großer Abräumer war Julian Granig vom BSV Spittal/Drau. Der Nachwuchsathlet stellte drei neue österreichische Jugendrekorde auf – über 100 Meter, 200 Meter und im Weitsprung. Mit diesen Leistungen verbesserte er gleichzeitig auch die österreichischen Rekorde in seiner Klasse. Insgesamt gehen damit sechs Bestmarken auf sein Konto. „Es freut uns sehr, dass vor allem auch die Jugend die Rekorde hat purzeln lassen. Julian Granig ist es gelungen, gleich drei neue Jugend-Rekorde aufzustellen. Was für eine tolle Leistung!“, gratulieren Sportreferent Daniel Fellner und Landesrat Peter Reichmann.

Weitere Rekorde für Kärnten

Für zwei weitere österreichische Rekorde sorgten weitere Athleten des BSV Spittal/Drau: Marion Adenberger verbesserte den österreichischen Rekord über 200 Meter. Kevin Kohlweiss stellte eine neue nationale Bestmarke über 400 Meter auf. Mit insgesamt 28 Podestplätzen schafften Kärntens Athletinnen und Athleten bei den Staatsmeisterschaften den zweiten Platz im Bundesländervergleich.